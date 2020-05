'We moeten opnieuw nadenken over rouw'

Contextueel therapeut Albert van Dieren verzorgt donderdag een webinar aan de Christelijke Hogeschool Ede over omgaan met rouw en verlies in tijden van corona voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. ‘We zullen opnieuw na moeten denken over rituelen bij rouw.’

Ede

Wat gaat u donderdag tijdens het webinar vertellen?

'Het webinar is bedoeld voor iedereen die in het werk te maken heeft met rouw en verlies, dus mensen die werkzaam zijn in de zorg, maar ook geestelijk verzorgers of sociaal werkers. Wat ik ga doen, is stilstaan bij het bijzondere verlies in een coronatijd en deze mensen handvatten geven hoe ze om kunnen gaan met verlies.'

Nu worden zorgmedewerkers natuurlijk vaker geconfronteerd met verlies. Wat verandert de coronacrisis hieraan?

