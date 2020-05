Volle terrassen in Madrid

Het was maandag druk op de terrassen en in de parken van Madrid. Veel Spanjaarden besloten direct gebruik te maken van deze vrijheid nu dat weer is toegestaan. Madrid en Barcelona kwamen maandag in fase 1 van versoepeling van maatregelen, wat betekent dat terrassen en parken weer open mogen.

De kans is klein dat de uitbraken van het nieuwe coronavirus op een aantal Brabantse nertsenfokkerijen tot nieuwe besmettingen leiden buiten die bedrijven. Tot dusver zijn daar in ieder geval geen aanwijzingen voor, zeggen deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit Utrecht. In lucht- en stofmonsters die bij besmette bedrijven zijn genomen, is het..

Bij het RIVM zijn maandag acht nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die waren besmet met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds de virusuitbraak over zijn piek heen is. Acht mensen werden in het ziekenhuis opgenomen Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care bleef gelijk. Het zijn er 223.

