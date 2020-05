'Meer nodig voor inperken eredienst'

De Nederlandse overheid mag religieuze samenkomsten met meer dan 30 personen binnen gebouwen eigenlijk alleen verbieden via (spoed)wetgeving, waarover het kabinet met de Tweede en Eerste Kamer heeft gedebatteerd.

Apeldoorn

Dat constateert de Raad van State in reactie op een adviesaanvraag van SGP en D66. Het kabinet regelde het verbod, dat nodig was vanwege de coronacrisis, door middel van een noodverordening die werd afgevaardigd door de burgemeester die voorzitter is van een Veiligheidsregio. Volgens de raad bood de grondwet daar eigenlijk geen ruimte voor. De vrijheid van godsdienst kan op meerdere manieren wo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .