Vakbond wil gevaarlijke overwegen snel sluiten

Utrecht

De bond doet 'een klemmend beroep' op staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) om haast te maken met de aanpak van overwegen zonder spoorbomen, bellen en lichtsignalen.

Vrijdag botste een passagierstrein op de oplegger van een tractor op de onbewaakte overweg. De machinist uit Hardenberg overleed ter plaatse. Twee treinpassagiers raakten lichtgewond, de bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

'Eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden moeten nog sneller worden opgelost.' Als dat mogelijk en nodig is, moet Van Veldhoven dwingend optreden, vindt de VVMC. 'Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen.'

bellen en lichtsignalen

In Nederland zijn nog 159 onbewaakte spoorwegovergangen, vaak bij onverharde wegen. Spoorbeheerder ProRail is al jaren bezig om ze op te heffen of beter te beveiligen met bellen en lichtsignalen.

Eind 2018 zei de staatssecretaris dat binnen vijf jaar alle overwegen die niet beveiligd zijn, zouden worden opgeheven of beveiligd. Een landelijke bemiddelaar werd aangesteld om de bestuurlijke processen te versnellen.

herstelwerkzaamheden

Spoorbeheerder ProRail is bij Hooghalen het hele weekend bezig geweest met herstelwerkzaamheden. Tijdens de reparatie is de bovenleiding opnieuw gebroken, 'vermoedelijk door de enorme klap die het hele systeem door het ongeval van vrijdag gekregen heeft', zegt een woordvoerder van ProRail.

Totdat de herstelwerkzaamheden voltooid konden worden, werden er tussen Hoogeveen en Assen bussen ingezet.