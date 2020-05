Elburg houdt de winkels op zondag nog steeds grotendeels dicht

In Harderwijk, nabij Elburg, was rond kerst 2017 de tweede koopzondag. (beeld anp / bas Czerwinski)

Elburg

De laatste tijd liepen de gemoederen hoog op in het stadje. De coronacrisis zette het debat onder druk, omdat ondernemers het extreem moeilijk hebben. Toch bleek er uiteindelijk slechts ruimte voor een minimale verruiming van de zondagsopenstelling. Veruit de meeste ondernemers moeten hun deuren nog steeds gesloten houden.

De coalitie bestaat in Elburg uit ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA en heeft een grote meerderheid. De meest vergaande optie hield in dat de winkels in de historische Vesting van Elburg op zondagmiddag tussen een en vijf open mogen, elk jaar van het voorjaar tot de herfst. Zo hebben de kerken er geen last van. Ondanks steun van coalitiepartij CDA haalde deze optie geen meerderheid. Ook ..

