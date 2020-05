Medialogica: ‘Boeren koersten op ondermaatse journalistiek’

Een deel van de landbouwjournalistiek in Nederland is ongenuanceerd en vraagt geen wederhoor. Toch koersen de boeren erop.

Hilversum / Zeist

Dat stelt mediaprogramma Medialogica dinsdagavond. Regisseur Myrthe Buitenhuis: ‘We concentreren ons op het werk van Geesje Rotgers over de uitstoot van ammoniak en stikstof, en de boerenprotesten van afgelopen najaar. Maar we hebben veel meer gevonden. Het ontbreken van nuance en wederhoor is een patroon.’

Rotgers is een gevierde landbouwjournalist. In april 2019 werd ze Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege de bijzondere maatschappelijke betekenis van haar landbouwjournalistiek. Haar werk vormde mede de basis onder de boerenprotesten. Afgelopen februari brachten boeren haar met twintig trekkers een ode bij haar voordeur.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .