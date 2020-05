‘De afgelopen jaren werd er meer gewerkt, maar dat ging ten koste van de overige kwaliteit van leven’

Den Haag

Hoewel de economie de afgelopen jaren goed draaide, ging het niet iedereen voor de wind. Tegelijk met de economie groeide het aantal daklozen en de tijd die we doorbrengen in de file. Ook kregen we minder tijd voor vrijwilligerswerk en sociale contacten met vrienden en familie. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals, waarvan het CBS woensdag de derde editie..

