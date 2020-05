Avondvierdaagse gaat door als 'home edition'

Ondanks de maatregelen tegen het coronavirus kan de avondvierdaagse dit jaar doorgaan. De Koninklijke Wandel Bond Nederland en eRoutes bieden via een app een half miljoen kinderen de mogelijkheid vier wandelingen in hun eigen omgeving te maken met een medaille als beloning.

Nijmegen

De Koninklijke Wandel Bond Nederland vindt de avondvierdaagse een belangrijk middel om kinderen in beweging te krijgen, vertelt directeur-bestuurder Paul Sanders. De organisatoren van het wandelfestijn hebben onderzocht of het mogelijk was de avondvierdaagse te verplaatsen naar het najaar. Dat bleek in veel plaatsen niet mogelijk. Bovendien is het onzeker of in de herfst weer evenementen kunnen..

