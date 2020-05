School Limburg blijft dicht door besmettingen

Basisschool de Veldhof in Zuid-Limburg blijft vandaag dicht nadat vorige week bekend was geworden dat vier medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus. De school schakelt voorlopig weer over op onderwijs op afstand. Dat heeft Movare, het bestuur waaronder de katholieke basisschool valt, bekendgemaakt.

Kerkrade

De corona-uitbraak is voor zover bekend de eerste op een school sinds de basisscholen op 11 mei opengingen. Op dit moment doet de GGD uitgebreid onderzoek naar COVID-19-besmettingen op de school in het dorp Eygelshoven (gemeente Kerkrade). Alle personeelsleden, stagiairs en andere mensen die in het gebouw werken worden getest, in totaal 36 medewerkers. Zeven uitslagen worden nog verwacht, de ov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .