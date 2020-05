Miljoenen Duitsers op drift

Duitsland moest in mei 1945 van de grond af worden opgebouwd; de samenleving was geheel ontwricht.

Een massagraf in Hollabrunn, Oostenrijk, voor Heimatvertriebene die op weg naar Duitsland om het leven kwamen: ‘Heer, geef hun een eeuwig vaderland’. (beeld wikimedia commons)

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 52: Oost- en Midden-Europa van Duitsers gezuiverd.

In de jaren na de oorlog publiceerde het Rode Kruis geregeld posters met foto’s van enkele tientallen kleuters. ‘Diese Kleinkinder suchen ihre Eltern’, stond er met grote letters boven: ‘Deze kleuters zoeken hun ouders’. In verschillende steden in Duitsland bestond een speciale Kindersuchdienst van het Rode Kruis. Op een van de posters stonden veertig kleu..

