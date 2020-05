De lange schaduw van de Holocaust

Salomon Joseph Sarfaty sprak nooit over de oorlog. Toch voelde dochter Milka feilloos aan dat hij een ondraaglijk pak meedroeg.

Het zette ook op haar leven een stempel. 'We moesten vader níét lastigvallen en al helemaal geen vragen stellen over zijn verleden.'

Ede

Voor haar naam is Milka Sytsma-Sarfaty (57) haar ouders nog altijd dankbaar. Die klinkt niet alleen melodisch, Milka was ook de grootmoeder van Rebekka, een van de stammoeders van Israël. 'Ze fascineert me vooral door al die jongens die ze kreeg: Uz, Buz, Kemuël… De rest kan ik nooit onthouden.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .