Brand toont veerkracht natuur, maar leidt tot verarming

De natuur is veerkrachtig en ook na hevige branden, zoals onlangs in de natuurgebieden De Meinweg en De Peel, staken na amper een week de eerste groene sprieten alweer uit het roet.

Boswachter Lex Querelle erkent dat, maar uit ervaring weet hij dat sprake is van een enorme verarming. ‘De natuur is veerkrachtig, maar het gaat erom wat je terugkrijgt.’

Oisterwijk

‘Het gebied blijft mooi, maar de natuurwaarde is een stuk minder geworden.’ Boswachter Lex Querelle ziet na ruim twintig jaar nog steeds hoe de brand in 1997 heeft huisgehouden in de Loonse en Drunense Duinen, waar hij al 25 jaar werkt. ‘De natuur is veerkrachtig, maar het gaat erom welke natuur je terug wilt hebben. Na zo’n hevige brand ben je helemaal terug bij af’, vertelt hij via de telefoon.

