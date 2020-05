Beurzen gemengd het weekend in

De AEX-index op de beurs in Amsterdam heeft bij het sluiten van de beurzen vrijdag een winst behaald, terwijl de middelgrote fondsen nipt op verlies stonden. Ook elders in Europa was het beeld gemengd. Beleggers verwerken de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, nu die laatste grootmacht zijn grip op Hongkong wil vergroten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent hoger op 524,38. De MidKap verloor een fractie tot 694,64 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,1 procent.

De beurs in Milaan stak er in Europa bovenuit met een winst van 1,3 procent. Banken leidden in Italië, nu een mega-uitgifte van Italiaanse staatsobligaties het schuldpapier op hun balans meer aanzien geeft.

De Britse verzekeraar Prudential en de banken HSBC en Standard Chartered, die veel zakendoen in Hongkong, verloren in Londen respectievelijk 9,3 procent, 5 procent en 2,4 procent. In de AEX bungelde techinvesteerder Prosus onderaan met een verlies van 3,4 procent. Het bedrijf heeft een groot belang in de Chinese internetgigant Tencent.