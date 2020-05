anp binnenland (6)

FIOD-baas weg om toeslagenaffaire

Algemeen directeur Hans van der Vlist van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD is per direct opgestapt vanwege de zogeheten toeslagenaffaire. In een mail aan het personeel stelt hij dat hem is gevraagd te vertrekken als hoofd van de FIOD, zo bevestigen bronnen berichtgeving hierover van Follow the Money. De topambtenaar werkte tijdens de affaire op de afdeling Toeslagen. <

