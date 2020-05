Drukker op kantoor en in het ov

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5788. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dertien nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. In Nederlandse ziekenhuizen zijn negen nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.649 mensen die zijn opgenomen (geweest). Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 44.888. Dat zijn er 188 meer dan donderdag.

Het sterftecijfer was vorige week voor het eerst in maanden lager dan normaal. Er overleden ongeveer 2850 mensen, zo'n tweehonderd minder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode waarin het aantal sterfgevallen duidelijk hoger was vanwege het coronavirus. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksi..

Het wordt langzamerhand weer drukker op kantoor. Vorige week vrijdag waren er de meeste mensen op de zaak sinds Nederland half maart massaal thuis ging werken. Dat blijkt uit cijfers van Google. Die heeft locatiegegevens geanalyseerd van gebruikers met mobiele apparaten als smartphones. Vorige week vrijdag waren nog altijd 35 procent minder mensen op hun werk dan begin februari.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .