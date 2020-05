De feiten over gebarentaal: een taal voor iedereen

Sinds de corona-persconferenties komt de gebarentolk in bijna alle Nederlandse huiskamers. PvdA, D66 en ChristenUnie willen de Nederlandse Gebarentaal (NGT) officieel als taal erkennen. Nederland telt 1,5 miljoen slechthorenden en 30.000 doven die gebarentaal als moedertaal hebben.

gebarentaal is geen kunsttaal

Gebarentaal is niet uitgevonden. Op verschillende plaatsen, in verschillende tijden, gingen mensen met handgebaren praten. In geïsoleerde dorpjes bijvoorbeeld, waar door een erfelijke afwijking veel doofheid voorkwam. Indianen en aboriginals gebruikten gebare..

In 1760 besloot de Franse priester Charles-Michel de l’Épée zich te wijden aan het dovenonderwijs, toen hij in de sloppenwijken van Parijs had gezien hoe twee dove zusjes met elkaar communiceerden met hun zelfbedachte gebarentaal.

