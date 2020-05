Hier gebeurde het: Rekruten maakten Harderwijk tot Sodom

De ingang van het voormalige Koloniaal Werfdepot in Harderwijk. (beeld nd)

de ingang van een hofje

waar:

aan de Smeepoortstraat in Harderwijk

waarom:

hier was in de negentiende eeuw het Koloniaal Werfdepot gevestigd

In de negentiende eeuw vonden inwoners van Harderwijk het niet fijn, als hun werd gevraagd waar ze vandaan kwamen. De stad had een slechte naam.

Een medewerker van de plaatselijke krant, De Harderwijker, een blad met een orthodox-christelijke signatuur, schreef in 1907 dat hij als getuige aanwezig was geweest bij een huwelijksplechtigheid in een grote stad. Nadat hij zijn naam en woonplaats had genoemd, was hij van alle kanten aangegaapt. Het bewees, meende hij, ‘in welk een reuk Harderwijk stond en nog staat’. Tien jaar eerder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .