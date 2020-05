Automobilist onder invloed ramt huizen

Gouda

Een automobilist heeft verschillende huizen geramd op de Vijverstraat in Gouda. De 21-jarige Rotterdammer bleek onder invloed van drugs en reed zonder geldig rijbewijs, maakte de politie vrijdag bekend. De politie had de middag ervoor een melding gekregen dat een bestuurder de macht over het stuur had verloren op de Vijverstraat in Gouda en tegen verschillende woningen was aangereden, waardoor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .