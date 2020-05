'BP halveert aantal functies in de top'

Het Britse olie- en gasconcern BP gaat verder met een flink afgeslankte bestuurslaag. Van alle 250 leidinggevende functies in de bovenste twee lagen van de organisatie blijven er slechts 120 over, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Londen

Oliemaatschappijen moeten hard op zoek naar manieren om kosten te besparen, nu olieprijzen een duikvlucht hebben genomen door de COVID-19-pandemie. BP had in het eerste kwartaal te maken met een forse winstval en kondigde 2,5 miljard dollar aan kostenbesparingen aan. Het schrappen van veel bestuursfuncties bij BP valt ook samen met een nieuwe organisatiestructuur. Daarin ve..

In plaats daarvan zet topman Bernard Looney elf kleinere afdelingen op. Die worden geleid door circa 100 leidinggevenden, staat naar verluidt in een intern memo van Looney. 'We verwachten dat het vernieuwde BP kleiner en flexibeler is. <

