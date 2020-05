Een geveltuin is besmettelijk: legt iemand er een aan, dan komen er vaak meer bij

Rotterdam

Rotterdam krijgt er voor 30 september duizend geveltuinen bij als het aan Raymond Landegent en Berend van Zanten ligt. Zij gaan mensen helpen om een geveltuin aan te leggen.

Een geveltuin is een smalle strook met planten tegen de gevel van een pand. In veel gemeenten mogen er één of twee rijen tegels uit de stoep worden verwijderd om zo de straat groener te maken. Een geveltuin is als het ware besmettelijk. Legt iemand er een aan, dan komen er vaak meer bij in de straat, merkt Raymond Landegent.

