Als Hemelvaartsdag één ding heeft laten zien, dan is het dat Nederland met zomerse temperaturen misschien wel te klein is voor anderhalve meter afstand. Maar hoe liggen de kansen voor een vakantie over de grens?

Wie een blik werpt op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken, beantwoordt die vraag met een ijskoud nee. Voor alle landen in de wereld geldt het advies: alleen noodzakelijke reizen. ‘Op vakantie gaan’ is ook niet opgenomen in de routekaart van het kabinet.

‘We kijken of het mogelijk is het reisadvies voor een aantal landen aan te passen’, laat een woordvoerder weten. ‘Dat kan alleen in overeenstemming met het desbetreffende land.’ Verder zijn er enkele andere voorwaarden. Zo moet je wel in het land kunnen komen natuurlijk, en niet worden tegengehouden aan de grens van andere landen waar je doorheen reist. Ook de kwaliteit van de gezondheidszorg i..

