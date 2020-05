Iran: 'bevrijden Palestina is plicht'

Teheran

Het is de 'islamitische plicht' om te vechten voor de bevrijding van Palestina. Dat zei de Iraanse ayatollah Ali Khamenei vrijdag in een televisietoespraak. Daarmee deelt hij een nieuwe sneer uit naar aartsvijand Israël, dat al decennia een deel van Palestina in handen heeft. 'Het doel van deze strijd is de bevrijding van het hele Palestijnse land', zei Khamenei in een tv-toespraak. Vlak ervoor..

