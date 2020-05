Armoede in Libanon: Voedsel is te duur om het Suikerfeest te vieren

Libanon is in een vrije armoedeval terechtgekomen. Dit jaar is er geen geld om het Suikerfeest te vieren.

Voedsel kopen in Libanon is een dure aangelegenheid geworden. (beeld Ibrahim Chalhoub / afp)

Beiroet

In Libanon, een land met een grootse eetcultuur, is de maaltijd niet langer iets om naar uit te kijken. Gehakt? Een onbetaalbare luxe, omgerekend 21 euro per kilo. Kip? Hooguit twee keer per week. Kaas? Kan niet meer op een gewoon inkomen. De kaas maakt noodgedwongen plaats voor yoghurt.

Bilal weet wat er op tafel komt. Geen feestmaal, zoals in andere jaren, maar één gerecht, hooguit twee. Iets met aardappelen of rijst. Een salade. Zeker geen jallab, het siroopdrankje dat in normale tijden het zoete anker is van de ramadan. Zoiets gewoons als jallab is nu onbereikbaar. En het Suikerfeest dit weekeinde? Bilal, die een goede baan heeft als inkoper bij een b..

