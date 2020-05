Witte kruisen in Dublin

De muren van de Church of the Ascension of the Lord in het Ierse Dublin zijn bedekt met witte kruisen. Ze zijn daar geplaatst om de dodelijke slachtoffers van het coronavirus in Ierland en Noord-Ierland te herdenken. Elk kruis staat voor een persoon, in totaal dragen de muren meer dan 2000 kruisen. Voor de parochianen benadrukt de muur het grote aantal slachtoffers, en het verdriet dat achter e..

