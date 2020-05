Naar een zomer vol beperkingen?

‘Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen’, zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, aan het eind van een zonnige en drukke Hemelvaartsdag. Dan moeten er ‘steeds plekken worden afgesloten of ontruimd’.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 255, 20 minder dan woensdag. Het officiële aantal doden door het coronavirus nam toe naar 5775; het RIVM meldde donderdag 27 nieuwe sterfgevallen. In ziekenhuizen zijn 13 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak hebben in totaal 11.640 patiënten in ziekenhuizen gelegen d..

Vier personeelsleden van basisschool De Veldhof in Eygelshoven, gemeente Kerkrade, zijn besmet met het coronavirus. Zij zijn in quarantaine gesteld, aldus de GGD Zuid-Limburg. Na ontdekking van het virus bij een van de docenten, bleek uit bron- en contactonderzoek dat nog drie docenten besmet waren. De rest van het personeel wordt getest. Ouders is gevra..

