Forse verliezen op Europese beurzen

Op het Damrak was Altice Europe een van de grootste verliezers. Het MidKap-fonds daalde 13,8 procent na de publicatie van de cijfers over het voorbije kwartaal. Daarin stegen de omzet en winst, maar groeide de schuldenberg ook. Ook vielen prestaties op de Franse thuismarkt tegen.

In de AEX behoorden chipfondsen ASML (min 2 procent) en ASM International (min 4 procent) tot de verliezers. Galapagos verloor zelfs 8 procent. Het bedrijf meldde weliswaar positieve onderzoeksresultaten rond zijn medicijn Filgotinib voor de behandeling van chronische darmontsteking, maar niet alle doseringen gaven goede resultaten.

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag diep in het rood gesloten. Ook elders in Europa eindigden de beurzen voornamelijk met verliezen, na de escalatie van politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd krabbelde de economische activiteit in de eurozone deze maand voorzichtig op van de eerdere zware klappen door de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent lager op 522,81 punten. De MidKap leverde 1,7 procent in tot 695,05 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1,4 procent. Een aantal andere Europese beurzen bleef wegens Hemelvaartsdag gesloten, waaronder die in Zwitserland.

Op het Damrak was Altice Europe een van de grootste verliezers. Het MidKap-fonds daalde 13,8 procent na de publicatie van de cijfers over het voorbije kwartaal. Daarin stegen de omzet en winst, maar groeide de schuldenberg ook. Ook vielen prestaties op de Franse thuismarkt tegen.

In de AEX behoorden chipfondsen ASML (min 2 procent) en ASM International (min 4 procent) tot de verliezers. Mogelijk zijn beleggers terughoudend door de confrontatie die de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping zocht. Hij stelde dat een vermeende Chinese nepnieuwscampagne in Europa en de VS "vanuit de top" van het Aziatische land wordt aangestuurd.

Galapagos was bij de hoofdfondsen een van de grootste verliezers met een min van 8 procent. Het bedrijf meldde weliswaar positieve onderzoeksresultaten rond zijn medicijn filgotinib voor de behandeling van chronische darmontsteking, maar niet alle doseringen gaven goede resultaten.

Lufthansa klom 2,7 procent in Frankfurt. De Duitse overheid is dicht bij een akkoord over staatssteun van 9 miljard euro voor de luchtvaartmaatschappij, die worstelt met de financiële gevolgen van de coronacrisis.

In Londen won easyJet 2,4 procent. De Britse prijsvechter start vanaf half juni met binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. AstraZeneca steeg 0,9 procent na het ontvangen van Amerikaanse overheidsfinanciering van 1 miljard dollar voor de ontwikkeling van een coronavaccin.

De euro was 1,0954 dollar waard tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 33,60 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 36,00 dollar.