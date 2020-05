Al een kwart eeuw groeit het aantal Nederlanders met overgewicht

Steeds meer Nederlanders hebben last van overgewicht. Al een kwart eeuw is die trend gaande, meldt het CBS in de Monitor Brede Welvaart. Mannen hebben er meer last van dan vrouwen.

Den Haag

Het CBS heeft in de monitor ook gekeken hoe het staat met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s), waaraan het Nederlandse kabinet zich verbonden heeft. In 2030 moeten die doelen zijn bereikt. De trend van de zeventien duurzaamheidsdoelen is overwegend positief, maar op enkele onderdelen scoort Nederland slecht.

