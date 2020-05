'Voor- en vroegschoolse educatie kan beter'

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden. Volgens onderzoek van de inspectie kan de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) verbeterd worden. Ook is er betere samenwerking tussen betrokken partijen nodig. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) moet kinderen met achterstanden helpen om deze in te lopen en dient tevens te ..

