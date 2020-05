Leusden

In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog kwamen in dit kamp honderd Sovjet-krijgsgevangenen om het leven door mishandeling en executie. Het blikje is het tastbare bewijs van hun aanwezigheid.

Het doosje is 8 bij 7,5 centimeter groot en bestaat uit twee losse deksels. Het is waarschijnlijk gemaakt van hergebruikt aluminium, zegt archeoloog Ivar Schute, gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog, die zich over de vondst heeft gebogen. Binnenin staat een serienummer dat kan duiden op bijvoorbeeld een etensblik. Op een van de deksels is met een scherp voorwerp de beeltenis gekerfd van ee..

