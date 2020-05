Ongelijkheid neemt toe bij langere coronacrisis

De ongelijkheid zal groeien als de coronamaatregelen langer duren. De overheid moet in haar beleid oog hebben voor de mogelijke aantasting van de solidariteit tussen groepen in de samenleving.

Den Haag

Dat is een van de conclusies in een maandag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de gevolgen van de coronacrisis. Flexwerkers en mensen die nieuw zijn op de arbeidsmarkt, zitten in een kwetsbare positie.

Ook in het onderwijs kan de ongelijkheid groeien tussen leerlingen van verschillende achtergronden. Eenoudergezinnen en ouders die een drukke baan moeten combineren met thuisonderwijs, komen in de knel.

