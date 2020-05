Nederlandse pubers tevreden over relatie met ouders

Amsterdam

Nederlandse pubers zijn opvallend positief over de relatie met hun vader en moeder. Van de Nederlandse 15-jarigen zegt respectievelijk 81 en 90 procent makkelijk met hun vader dan wel moeder te kunnen praten over zorgen. In andere landen is dit bij leeftijdsgenoten gemiddeld een stuk lager: 65 procent (vader) en 80 procent (moeder).

Nederlandse jongeren blijken ook relatief tevreden over hun leven, hebben minder psychische klachten, pesten elkaar weinig, en problematisch gebruik van sociale media is in Nederland erg laag. Dit blijkt uit het internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-onderzoek, dat vandaag wordt gepubliceerd.

