Langer coulance voor cultuursector

Kunst- en cultuurinstellingen die door het Rijk worden gesubsidieerd, moeten ook in 2021 kunnen rekenen op soepelere regels voor overheidsbijdragen. Dat is nodig om te overleven, aan te passen én te vernieuwen, schreef de Raad voor Cultuur maandag aan minister Ingrid van Engelshoven. De situatie heeft volgens de raad de sector al bijna 1 miljard euro aan inkomsten gekost. Het wordt allemaal nog erger, met name door de festivals die deze zomer niet door kunnen gaan.