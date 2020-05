Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland verwacht dat de vraag om financiële steun voor het betalen van muziekles of sportclub van kinderen door de coronacrisis verder zal toenemen.

Amsterdam

Het fonds is maandag een campagne gestart om zichzelf meer bekendheid te geven. Arme gezinnen worden opgeroepen zich te melden als zij zelf de lessen niet meer kunnen betalen. Het Jeugdfonds wil de betaling van de contributie en attributen voor ten minste een jaar overnemen. In Nederland groeien volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 272.000 kinderen op in armoede. ‘Da..

