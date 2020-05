‘Corona helpt het klimaat op korte termijn. Daarna veren we weer terug’

Dankzij de coronacrisis halen we ineens de klimaatdoelstellingen - maar dat is slechts tijdelijk, waarschuwen deskundigen. ‘Corona is op lange termijn slechts een rimpeling in deze eeuw.’

Faiza Oulahsen (Greenpeace) is kritisch over de maatregelen die het kabinet tijdens de coronacrisis neemt. 'Ze delen blanco cheques uit aan industrieën die straks op dezelfde voet weer doorgaan.' (beeld anp / Remko de Waal)

Amsterdam

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, waarschuwt voor een te positieve kijk op de gevolgen van de coronacrisis. Trends die al vele jaren zichtbaar zijn in de samenleving, zetten nu in verhoogd tempo door: ‘Gewone mensen zijn er niet op vooruit gegaan, maar de rijken in de financiële sector wel. Mijn zorg is dat je een grote groep boze mensen overhoudt. Het gevoel dat alleen de rijken ertoe do..

