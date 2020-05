Digitale wachtrij voor de Efteling is erg lang

Kaatsheuvel

Het was zaterdagmiddag druk op de website van de Efteling. De interesse om een bezoek aan het attractiepark te reserveren is zo groot dat er online een grote wachtrij is ontstaan. Op het hoogtepunt stonden 22.000 mensen in de digitale wachtrij, aldus een woordvoerster. Het attractiepark in Kaatsheuvel gaat op 20 mei weer gedoseerd open. De Efteling kan een derde van de normale capaciteit toelaten. De reserveringspagina voor bezoekers ging zaterdag om 16.00 uur open. <