Overheid kocht ook foute mondkapjes

Den Haag

Ook de overheid blijkt miljoenen ondeugdelijke mondkapjes te hebben gekocht, die bestemd waren voor de zorg. Ruim vijf miljoen aangekochte maskers werden na een test direct afgekeurd. Nog 3,9 miljoen maskers zijn voorlopig afgekeurd, maar kunnen later misschien alsnog worden gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Die organisatie is in het leven geroepen om persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers centraal in te kopen en te verspreiden. <