UMC Utrecht: zo snel mogelijk testen cruciaal

Nu Nederland en andere landen voorzichtig weer opengaan na de lockdown hangt een tweede uitbraakgolf als een zwaard van Damocles boven het land. Onderzoekers van UMC Utrecht werkten een aantal test- en contactscenario’s in wiskundige modellen uit om na te gaan wat een goede strategie is.

Belangrijkste conclusie is dat het verminderen van de tijd tussen de eerste symptomen en de uitslag van een test cruciaal is. ‘Als het testen niet snel gebeurt, is de toegevoegde waarde van contactonderzoek of een contact-app vrij klein’, zegt epidemioloog Marc Bonten in een toelichting. Om na te gaan met wie een besmet iemand de laatste tijd in contact is geweest, zijn grofweg twee..

