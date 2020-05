College Zandvoort valt over circuit

De autorace zelf kon vanwege de coronacrisis begin deze maand niet doorgaan. Het rumoer van het afgelopen jaar was verstomd, van tegenstanders van het evenement viel weinig meer te duchten. En toch is het Zandvoortse gemeentebestuur alsnog gestruikeld over het Formule 1-dossier.

Zandvoort

Een ruzie met een meerderheid van de gemeenteraad over een nieuwe ontsluitingsweg voor het racecircuit is de afgelopen anderhalve week zo hoog opgelopen dat de drie wethouders Joop Berendsen (OPZ), Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) er de brui aan hebben gegeven. Berendsen omdat hij het eens is met de raad, Verheij en Bluijs omdat alle vertrouwen in de samenwerking is verdwenen, zo st..

