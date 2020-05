Vierde aangifte tegen officier marineschip

Den Helder

Opnieuw heeft iemand aangifte gedaan tegen de marineofficier van de Zr. Ms. Karel Doorman vanwege een zedenincident dat zich aan boord zou hebben voorgedaan. Drie andere matrozen deden afgelopen week aangifte. De Koninklijke Marechaussee doet verder geen mededelingen over de aangifte. 'We doen verder onderzoek naar de zaak', aldus een woordvoerder. Volgens bronnen van De Telegraaf zou de man vorige week vrijdag de fout in zijn gegaan tijdens een borrel. Dat gebeurde in aanwezigheid van getuigen. <