56 korenwolven uitgezet in Limburg

Opnieuw zijn in Zuid-Limburg tientallen korenwolven in het wild uitgezet. De 56 hamstertjes, die beschermd en bedreigd zijn, maakten deel uit van het speciale fokprogramma waaraan onder meer dierentuin GaiaZOO in Kerkrade meedoet. De dieren werden vrijdag naar hun nieuwe leefgebied gebracht, maakte de dierentuin zaterdag bekend.