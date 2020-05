'Een beetje last van de natuur, dat hoort erbij'

De Vlinderstichting is onaangenaam verrast dat ruim honderd gemeenten dit middel gebruiken.

Epe

Wildlifedocent en natuurverslaggever André Donker heeft weleens last van de eikenprocessierups. Hij heeft dan drie à vier dagen jeuk en niets helpt daartegen. Toch vindt hij dat deze rups niet massaal bestreden hoeft te worden. ‘Het is soms te nat, soms te droog en soms hebben we last van insecten. Het hoort bij de natuur dat je er soms een beetje last van hebt. Je kunt met ..

