Er valt regen genoeg, we moeten het water zien vast te houden

Den Haag

‘Beken die in de jaren zeventig werden rechtgetrokken toen de grote ruilverkavelingen plaatsvonden, moeten weer meanderen om de stroomsnelheid te verminderen en water langer vast te houden. Sloten breder en ondieper maken zorgt dat overtollig water altijd kan worden afgevoerd en voorkomt dat er te veel grondwater wegloopt.’

Eric Gloudemans, beleidsadviseur van de Unie van Waterschappen, schetst hoe water kan worden vastgehouden, zonder dat we in tijden van overvloedige regen natte voeten krijgen. Toch is er veel meer nodig om een nieuwe balans te vinden voor het watersysteem dat in 2050 klimaatbestendig moet zijn. Zo’n transitie is een hele klus, waarbij provincies een belangrijke rol hebben vanwege de ruimtelijke..

