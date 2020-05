Horeca Pinksteren open 'denkbaar'

Het is 'denkbaar' dat de horeca het hele pinksterweekend al open mag zijn. Maar eerst moet duidelijk worden of de versoepeling van de maatregelen die voor 1 juni is gepland wel kan doorgaan, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. De horeca heeft zwaar te lijden onder de sluiting die vanwege het coronavirus is opgelegd.