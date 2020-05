Koningin Máxima wordt zondag 49 jaar

Koningin Máxima viert zondag haar 49e verjaardag. Ze werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires, waar ze ook opgroeide. Na haar studie economische wetenschappen kreeg ze een hoge positie bij de Deutsche Bank. In 1999 ontmoette ze in de Spaanse stad Sevilla haar toekomstige echtgenoot, kroonprins Willem-Alexander, met wie ze op 2 februari 2002 in Amsterdam i..

Koningin Máxima ondersteunt haar man in zijn rol als staatshoofd. Daarnaast vervult ze talrijke maatschappelijke functies en representatieve werkzaamheden. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .