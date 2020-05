'Tranen in mijn ogen toen ik de kinderen zag'

‘Onze school staat in een wijk met relatief veel kwetsbare gezinnen. Veel mensen hebben het bovendien niet breed. Daarom lieten wij de kinderen in de afgelopen weken van thuisonderwijs één keer per week fysiek op school komen, zodat we ze even konden zien, letterlijk en figuurlijk. We gaven ze onderwijspakketjes en werkboekjes mee. Zo hadden we contact met 80 procent van de ..

Op de tweede dag na de lockdown konden we al overschakelen op online-onderwijs. Dat was een uitdaging, want niet alle kinderen hadden de beschikking over digitale middelen. Wij hebben eerst geïnventariseerd welk gezin wat nodig had en vervolgens een iPad of een laptop uitgedeeld. Daarvoor hebben we een beroep gedaan op een landelijk fonds en enkele sponsoren.

