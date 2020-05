Zij 'staan' weer voor de klas

Wekenlang gaven leerkrachten op afstand les of stelden ze pakketjes samen voor thuisonderwijs. Sinds deze week zijn de basisscholen weer open.

Leerkracht Jeroen Elzinga geeft via een digitale verbinding les aan de leerlingen uit groep 4. Christelijke basisschool Futura is deze week weer gestart met klassikaal onderwijs nadat dit vanwege de coronamaatregelen wekenlang niet mogelijk is geweest. (beeld Dick Vos)