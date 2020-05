Voetbalclubs SC Cambuur en De Graafschap zijn er niet in geslaagd via de rechter promotie naar de eredivisie af te dwingen.

Utrecht

De nummers 1 en 2 van de eerste divisie, zoals de stand begin maart was, hebben een kort geding tegen de KNVB verloren. ‘De KNVB stond met de rug tegen de muur en moest een besluit nemen’, concludeerde de voorzieningenrechter. ‘Het is heel zuur voor Cambuur en De Graafschap, maar het is niet zo dat de bond zich niet aan de reglementen heeft gehouden.’ Toen het seizoen vanwege het coronavirus moest worden gestopt, besloot de KNVB promotie en degradatie dit jaar achterwege te laten. Trainer Henk de Jong van SC Cambuur legt zich daar nu bij neer. Donderdagavond was hij een stuk milder dan eind april, toen hij het besluit van de KNVB een ’schande’ noemde. ‘Het juridische wint nu van het sportieve. Dat voelt niet goed, maar de rechter is een eerlijk mens. Hij zal alles goed hebben afgewogen.’ De Jong wil wel graag dat zijn club tot kampioen van dit seizoen wordt gekroond. <