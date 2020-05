EU-bureau: vaccin pas over jaar

Een vaccin tegen de ziekte COVID-19 zou in een optimistisch scenario over een jaar gereed kunnen zijn. Dit heeft het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam laten weten. Vaccindeskundige Marco Cavaleri van het bureau zei ook dat er naar meer dan honderd behandelwijzen wordt gekeken; sommige zouden deze zomer al kunnen worden goedgekeurd in Europa.