Je collega is de beste psycholoog

Zorgmedewerkers verplegen een coronapatiënt op de intensive care in het Amphia Ziekenhuis van Breda. Wanneer ze het lastig hebben, is het verstandig als ze eerst steun zoeken bij elkaar, vindt Huub Buijssen. (beeld anp / Remko de Waal )

Een goede leidinggevende stuurt geen traumateam op ze af, maar zorgt voor rust, reinheid en regelmaat is de overtuiging van gezondheidszorgpsycholoog Huub Buijssen.

Tilburg

Stel: je krijgt het bericht dat je vader of moeder is overleden terwijl je thuis aan het werk bent. Wie krijg je twee uur later het liefst aan de deur om je te steunen? De psycholoog die je werkgever in gedachten heeft of je beste vriend? Het antwoord op die vraag lijkt logisch, maar vaak wordt bij een traumatische gebeurtenis juist voor de psycholoog gekozen. Zij weten vanuit hun vakgebied nu ..

