Snelweg weer drukker tijdens de ochtendspits

Het wordt weer drukker op de wegen nu de eerste coronamaatregelen zijn versoepeld. Vooral tijdens de ochtendspits is er meer verkeer. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Tijdens de coronacrisis was de ochtendspits op het dieptepunt gehalveerd. <

beeld anp

Limburg pompt extra geld in energietransitie

Limburg pompt extra geld in een fonds dat de energietransitie moet aanjagen. Dat is volgens de provincie juist nu nodig omdat door de coronacrisis ontwikkeling van duurzaamheid door de markt moeilijker is geworden. Door de economische crisis is de wens vanuit het bedrijfsleven om energieprojecten medegefinancierd te krijgen met hulp van de provincie groter geworden, zei gedeputeerde Ger Koopman..

